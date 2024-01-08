İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğini hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şömine veya odun sobalarını yakmak için, odunları tutuşturmak maksadıyla ani parlayan yanıcı maddelerin (tiner, benzin v.b) kullanmaması gerektiğini vurguladı.

Gaz ocağı, gaz ile çalışan soba ve şofbenlerin tüp gaz bağlantı hortumlarının yılda birkaç kez sabun köpüğü ile test edilmesi gerektiğine dikkat çeken açıklamada, yıpranmış hortumların ise yenisi ile değiştirilmesi gerektiği, gaz hortumlarının uzunluğunun da en fazla 1,5 metre olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hortumların her iki ucuna (gaz saatinin çıkış yeri ile soba, şofben ve gaz ocağının giriş kısımlarına) kelepçe takılması gerektiği belirtildi.

Sigara izmaritinin, yanabilecek madde ve malzemeler üzerine temas etmemesi için tedbirli davranılması gerektiğine de vurgu yapılan açıklamada, ayrıca tamamen söndürülmeden sigara izmaritinin çevreye, yol kenarlarına, ormanlık alan ile tarımsal arazilere ve çöp bidonları içerisine atılmaması gerektiği kaydedildi.

İş yeri, bina ve konutlarda bulunan bacaların (otel ve restoran bacaları her 3 ile 6 ayda bir kez, evlerin şömine ve odun sobası bacalarının ise yılda 1 kez) temizlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, baca uzunluğunun ise, çatıdan en az bir metre daha uzun olması gerektiği vurgulandı.

İş yeri ve konutlardaki elektrik tesisatlarında, yüklenmeden dolayı meydana gelebilecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, elektrik tesisatına yüklenmemek için, fazla elektrik akımı ile çalışan cihazları (ütü/fön/tost makinesi, mikrodalga vb.) aynı zamanda ve çoklu prizlerde çalıştırılmaması, katlanarak zamanla zarar görmüş uzatma kablolarının da kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yaptırılması halinde, meydana gelecek yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleneceği kaydedilen açıklamada, araçlarınızın içerisinde, iş yeri ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyeceği belirtildi.

Açıklamada, iş yeri ve evlerin yangın riskine karşı sigortalamanın, oluşacak maddi hasarı gidermede yardımcı olacağı kaydedildi.

Ayrıca, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları önemle rica olundu.