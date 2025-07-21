İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı halkı uyararak 31 Ekim’e kadar temizlik ve ısınma maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu anımsattı.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” denilerek, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolden çıkıp, yangına sebep olabileceğinin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

“Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.” denilen açıklamada, duman ve ateş belirtisi görülmesi halinde 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattı’na ulaşılması istendi.

-"Sızdırmazlık testi yapılmalı"

Açıklamada, gaz ocakları, gaz ile çalışan soba ve şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarına sabun köpüğü ile yılda birkaç kez sızdırmazlık testi yapılması, yıpranmış hortumların değiştirilmesi, gaz hortumlarının en fazla 1,5 metre olduğunun kontrol edilmesi ve hortumların iki ucuna gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takılması gerektiği kaydedildi.

Gaz kaçağı şüphesinde elektrik prizlerinin açılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, bunun yanında, içeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girilmemesi, elektriğin şalterden kapatılması, kapı ile pencerelerin açılması ve süpürgeyle ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

- “Otel ve restoran bacaları üç ayda bir, fabrika ve bacaları senede iki temizlenmeli”

İş yerleri, bina ve konutlarda bulunan bacaların (otel ve restoran bacaları üç ayda bir, şömine, fabrika ve ev bacalarının ise senede iki kez) temizlenmesi çağrısında da bulunulan açıklamada, diğer tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

“Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız. Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Özellikle hava sıcaklıkların arttığı yaz aylarında çakmak, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) vb. gibi eşyaların, araç içerisinde güneş altında bırakılması halinde konu eşyaların ısınıp alevlenerek yangına sebep oldukları unutulmamalıdır. Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budamanın yapılacağı yerde yangın söndürme ekipmanları bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.”

- “Araçların servisi, egzoz ve lastik kontrolleri zamanında yapılmalı”

Açıklamada, özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yapılmasının önemine de dikkat çekilerek, bunun meydana gelebilecek yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımları önleyeceği hatırlatıldı.

Araç içerisinde, işyeri ve evlerde yangın söndürme cihazının bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi de istenen açıklamada, cihazın olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabileceği ve yangının büyümesini önleyeceği kaydedildi.