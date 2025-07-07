PGM İtfaiye Müdürlüğü, yangın riskine karşı halkı uyardı ve 31 Ekim’e kadar “temizlik ve ısınma olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu" anımsattı.

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” denildi. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolden çıkıp, yangına sebep olabileceğinin unutulmaması istenen açıklamada, “Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir” denildi.

-Dikkat edilmesi gereken hususlar

Açıklamada, dikkat edilmesi gereken unsurlar da şu şekilde sıralandı:

“Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız. Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır. Davlumbaz içerisinde bulunan filtrede biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısalabilir) temizlenmesi halinde, meydana gelebilecek yangın riski önlenecektir. Özellikle hava sıcaklıkların arttığı yaz aylarında çakmak, taşınabilir şarj cihazı (power bank) v.b gibi eşyaların, araç içerisinde güneş altında bırakılması halinde konu eşyların ısınıp alevlenerek yangına sebep oldukları unutulmamalıdır. Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budamanın yapılacağı yerde yangın söndürme ekipmanları bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur. Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir. Araç içerisinde, işyeri ve evlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir. Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”