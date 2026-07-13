PGM İtfaiye Müdürlüğü, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında temizlik amaçlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların vakit kaybetmeden 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” denilerek yangın riskine karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında temizlik amaçlı (anız, ot, diken, çalı ve dal kümeleri) olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, ateş yakma ile ilgili Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası’ndaki kurallara uyulması gerektiği kaydedildi.

Yol kenarlarına ve arazilere sigara izmariti atılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, “Sigara izmaritleri ile mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.” denildi.

Şişe ve cam parçaları güneş altında kaldığında mercek görevi görüp yangına sebep olabileceğinin de belirtildiği açıklamada, “Spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak alanın etrafında yangına sebep olacak yanıcı maddeler ve kuru otlar temizlenmeli, yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır. İş yeri, bina ve konutlarımızda bulunan şömine ve bacaların (otel ve restoran bacaları 3 ayda bir, şömine, fabrika ve evlerin bacaları ise senede 2 kez) temizlenmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi ile elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, olumsuz hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarının 188 Elektrik Arıza hattına bildirilmesinin istendiği açıklamada, “Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, elektrik tellerinin alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budama yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ev ve iş yerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Motorlu araç, iş yeri ve konutlarımızda yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın, vakit kaybetmeden 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak ihbarda bulunmaları önemle rica olunur.”