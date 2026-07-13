Gazimağusa'da alkollü sürücü park halindeki araca çarpıp tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Bidda Sokak’ta dün saat 20.30’da meydana gelen kazada sürücü Oregeldi Meredeov'in (E-39) 149 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

Meredeov, GB 933 plakalı salon aracıyla bir işletme önünden geriye dikkatsizce hareket ettiği sırada yolun karşısında park halinde olan LS 757 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken Oregeldi Meredeov, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.