Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Lapta’da gündeme gelen olayla ilgili iki kız çocuğunun daha aynı kişi hakkında cinsel taciz şikayetinde bulunduğunu açıkladı.

Böylece bu yönde başvuru yapan çocuk sayısı yediye yükseldi.

KAYAD’dan yapılan açıklamaya göre, olayın basında yer bulmasının ardından çocuklardan biri derneğe, diğeri ise polise başvurdu.

Şüpheliye, bugün çıkarıldığı mahkemede üç gün daha tutukluk emri verildi.

- “Mağdurlar KAYAD’a ulaşarak destek alabilir”

KAYAD, olası diğer mağdurların da destek için 0533 824 14 14 numaralı telefondan KAYAD’a ulaşabileceğini hatırlattı.

Cinsel şiddet mağdurlarına hukuki ve psikososyal destek sağlayabileceklerini, şikayet sürecini beraber yürütebileceklerini duyuran dernek, “Konuşmak cesarettir. Sessizlik failleri korur. Dayanışma ise adaletin en güçlü başlangıcıdır.” mesajıyla çağrıda bulundu.

Mağdurların yaşadıklarını paylaşmasının yalnızca bireysel adalet arayışına değil, başka mağdurların ortaya çıkmasına ve yeni suçların önlenmesine katkı sağlayabileceğini kaydeden dernek, hiçbir mağdurun yalnız olmadığını vurguladı.

- “Sana İnanıyorum” kampanyası

KAYAD, ilk olarak iki kız kardeşin, annelerinin partneri tarafından cinsel tacize uğradıklarını belirtmesinin ardından üç kişinin daha aynı kişi hakkında şikayette bulunduğunu açıklamıştı.

Dernek, olası diğer mağdurları cesaretlendirmek ve destek mekanizmalarına erişmelerini sağlamak amacıyla dün “Sana İnanıyorum” kampanyasını başlatmıştı.