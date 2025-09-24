1960'lı yıllarda Avrupa sinemasının ikonik yıldızlarından biri olan dünyaca ünlü İtalyan sinema oyuncusu 87 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Laurent Savry, İtalyan sinema oyuncusu Claudia Cardinale dün akşam Paris yakınlarındaki Nemours’daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Menajeri Savry, efsanevi oyuncu için, "Bize hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak özgür ve ilham verici bir kadının mirasını bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Claude Josephine Rose Cardin, 15 Nisan 1938’de Sicilyalı bir baba ve Fransız bir annenin çocuğu olarak La Goulette, Tunus’ta dünyaya geldi.

Aslen öğretmen olarak eğitim alan Cardin, 1957’de bir güzellik yarışmasını kazanarak Tunus’ta “en güzel İtalyan kadın” seçildi ve bu başarı, film kariyerinin başlangıcına kapı aralayan Venedik Film Festivali’ne tek kişilik bir biletle ödüllendirilmesini sağladı.

Brigitte Bardot ile birlikte 1960'ların Avrupa sinemasının bir başka ikonik film yıldızı oldu.

1962 yılında Cartouche filminde Jean-Paul Belmondo ile birlikte rol aldı ve ardından on yılın en iyi filmlerinden üçünde yer aldı: Lucchino Visconti’nin Panther, Federico Fellini’nin 8½ ve Pembe Panter filmleri.

1968’de Sergio Leone’nin efsanevi spagetti western filmi “Once Upon a Time in the West”te Jill McBain’i canlandırdı ve 1982’de Werner Herzog’un Fitzcarraldo filminde Klaus Kinski’nin partneri oldu.

Claude Cardin’in iki çocuğu vardı.

Kendisi güçlü siyasi görüşlere sahip bir liberaldi ve kadın ile eşcinsel haklarının güçlü bir savunucusuydu. 1999’dan bu yana UNESCO Kadın Hakları İyi Niyet Elçisi ve 2008’den itibaren Fransız Onur Lejyonu Şövalyesi unvanına sahipti.

2018’de ise 2. Budapeşte Klasik Film Maratonu’nun onur konuğu oldu.