İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, kendisine danışman yapmaya çalıştığı ve sonradan sevgilisi olduğunu da itiraf ettiği bir kadının ifşaatlarının ardından görevinden istifa etti.

62 yaşındaki Bakan Sangiuliano, bir süredir, sosyal medya fenomeni 41 yaşındaki Maria Rosaria Boccia'nın geçen ay bakan danışmanı olarak atandığını duyurması ancak basının tepkisi sonrası Kültür Bakanlığının bu atama haberini yalanlamasıyla patlak veren skandalın merkezindeydi.

Bakanlık yalanlamasının ardından Boccia'nın sosyal medya hesaplarından Sangiuliano'nun gezilerine katıldığına dair fotoğraflar ile özel yazışmalarını paylaşması ve bazı devlet yazışmalarını gördüğüne dair ifşaatları ülkede tartışmaları büyüttü.

Sangiuliano, 4 Eylül'de RAI kanalına verdiği özel demeçte, Boccia ile arasında gizli bir ilişki olduğunu itiraf ederken, Boccia'nın kendisiyle beraber yaptığı seyahatlerinin kamu kaynaklarından değil cebinden karşıladığını açıklamıştı. Sangiuliano aynı demeçte, neden olduğu "utançtan" ötürü Başbakan Giorgia Meloni ve eşinden özür dilerken, istifasını daha önce verdiğini ancak Başbakan'ın bunu kabul etmediğini söylemişti.

Bunun ardından, Boccia'nın bugünkü La Stampa gazetesindeki röportajında ifşaatlarını sürdürmesi, Sangiuliano üzerindeki baskıyı artırdı.

Bakan Sangiuliano, bugün akşamüstü Başbakan Meloni'ye "istifasının kaçınılmaz bir hale geldiğini ve bu nedenle görevinden ayrıldığını" belirten bir mektup verdi.

Meloni de yaptığı yazılı açıklamayla, "dürüst bir insan" olarak tanımladığı Sangiuliano'nun istifasını kabul ettiğini kaydetti.

Sangiuliano'nun karıştığı bu skandal nedeniyle muhalefet partileri de olayın kamuoyuna yansıdığı ilk günden bu yana bakanın istifa etmesi gerektiği konusunda Başbakan Meloni ve hükümete baskı yapıyordu.

- Yeni bakan yemin ederek görevine başladı

Gennaro Sangiuliano'nun istifasıyla boşalan Kültür Bakanlığına hızlı şekilde bir atama yapıldı ve Roma'daki MAXXI Çağdaş Sanatlar Müzesi Vakfı Başkanı Alessandro Giuli yeni Kültür Bakanı oldu.

48 yaşındaki Giuli'nin bu göreve atandığını Başbakan Meloni duyurdu. Giuli, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Böylece, Ekim 2022'de işbaşı yapan Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, bakan düzeyindeki ilk firesini, Sangiuliano'nun istifasıyla vermiş oldu.

Meloni hükümetinde daha önce Kültür Bakan Yardımcısı Vittorio Sgarbi, bakanken haksız kazanç sağladığına ilişkin iddiaları sonrasında şubat ayında görevinden istifa etmişti.