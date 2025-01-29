İtalya'da çiftçiler, sektörlerindeki krizi protesto etmek ve seslerini duyurmak üzere Milano kent merkezinde traktörleriyle geçiş yaptı.

Milano'nun 20 kilometre güneyindeki Binasco'da dün traktörleriyle kamp kuran çiftçiler, bugün yaklaşık 30 araçlık konvoyla kornalar çalarak, polis eşliğinde Milano Merkez Tren Garı'nın önüne geldi.

Çiftçiler burada Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin merkez binasına gelerek, sektörlerinde yaşadıkları; tarımsal üretim aşamalarında karşılaştıkları zorlukları, yüksek maliyetleri, kuraklık gibi sıkıntıları ve bunlara çözüm getirilmemesini protesto etti.

Çiftçiler, siyasilerden sorunlarına kulak vermesini, vatandaşlardan da gıda egemenliklerine sahip çıkmalarını istedi.

Protesto sırasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Milano dışında ülkenin farklı bölgelerinde de çiftçiler, traktörleriyle konvoylar yaparak seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.