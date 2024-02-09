AB'nin tarım politikalarına karşı çiftçilerin eylem yaptığı ülkeler arasına İtalya da eklendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkede son günlerde bazı küçük şehirlerin giriş ve çıkışlarında traktörleriyle konvoy yapan çiftçiler, AB'nin tarım politikaları ve İtalyan hükümetinin buna yaklaşımına karşı seslerini yükseltmek için protestolarını artırdı.

Ülkede bugün bir grup çiftçi, A1 Otoyolu'nun başkent Roma'ya 80 kilometre mesafedeki Orta kasabası mevkiinde yolu ulaşıma kapatmak istedi.

Çiftçilerin bu protestosuna, güvenlik güçleri müdahale ederek izin vermezken, eylem sırasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar yaşandı.

Bir grup çiftçi de Viterbo kentinin giriş-çıkışında trafik akışına engel olarak protestolarını gerçekleştirdi.

Güneydeki Foggia kentinde de çiftçiler, 400 kadar traktörle şehir merkezinde geçit yaptı.

Kuzeydeki Udine şehrinde ise 70 traktörler konvoy yaparak, AB'nin tarım politikalarını protesto etti.

- Avrupa'da çiftçiler eylemde

Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle protestolar düzenliyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Geçen yıldan bu yana Almanya, Polonya, Romanya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere pek çok AB ülkesi yoğun katılımlı protestolara sahne oldu.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanıma ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.