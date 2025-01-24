İsviçre Başsavcılık Ofisi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarına katılmak üzere ülkeye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında Gazze Şeridi'nde "soykırıma teşvik" iddiasıyla sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Herzog, Davos kasabasında düzenlenen WEF'in 55. Yıllık Toplantılarına katılmak üzere İsviçre'ye geldi.

Başsavcılık Ofisi, İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'ya, biri "Soykırıma Karşı Yasal Eylem" isimli sivil toplum kuruluşundan olmak üzere Gazze Şeridi'nde soykırıma teşvik iddiasıyla birkaç suç duyurusu dilekçesi aldıklarını bildirdi.

Başsavcılığın, "olağan prosedüre göre" suçlamaları incelediği belirtildi.

Öte yandan, İsviçre Başsavcılık Ofisinin, Herzog'un dokunulmazlığı konusunu açıklığa kavuşturmak için Federal Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduğu da kaydedildi.

Sivil toplum kuruluşlarının, İsviçre hükümetine Herzog'u tutuklama çağrısı yaparken, federal hükümeti "soykırımın kovuşturulmasında hareketsiz kalmakla" eleştirdiği de ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.