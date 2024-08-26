İsviçre Dışişleri Bakanlığı, BM Cenevre Ofisi önünde Cenevre Sözleşmelerinin kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Program, ABD'nin New York kentinden BM Güvenlik Konseyi yetkilileri, Cenevre'de bulunan ülke temsilcileri, BM yetkilileri ve İsviçre makamlarından çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Cassis'in, konuşma yapmak için kürsüye gelmesiyle alanda bulunan 100 kadar gösterici slogan atmaya başladı.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, Cassis ve İsviçre hükümetine, Gazze'de saldırılarını sürdüren "İsrail'i destekleyen tutum sergilediği" gerekçesiyle tepki göstererek, yaşananlardan onların da sorumlu olduğu eleştirisinde bulundu.

Göstericiler, sık sık İngilizce ve Fransızca "İşbirlikçi Cassis" ve "Sana yazıklar olsun" şeklinde slogan attı.

Eylemcilerden bazıları, Gazze'de ölen sivilleri simgelemek için bir süre yerde yatarak slogan attı.

Bazı eylemciler ise ellerinde "Cassis ellerinde kan var", "İstifa" ve "Soykırımı durdurun" yazan pankartlar taşıdı.

Eyleme katılmak için Neuchatel kantonundan gelen İsviçreli Francoise, "Tamamen hiçbir şeye yaramayan Cenevre Sözleşmelerini protesto etmek için buradayım. Bu Filistin için artık hiçbir anlam ifade etmiyor. Sözleşmeler diğer ülkeler için bir anlamı olabilir ancak Filistin için Cenevre Sözleşmeleri yok." ifadelerini kullandı.

İsviçre'yi de eleştiren Francoise, "(Gazze konusunda) BM Güvenlik Konseyi'nde olduğumuz için daha etkili olabilirdik. Gözle görülür bir şekilde Filistin'e karşı İsrail'in yanında yer aldık bu yüzden Cassis'e karşıyız." dedi.

Bir diğer İsviçreli gösterici Steve Lemercier ise "Bugün Cassis'i protesto etmek için buradayız çünkü bu siyasetçi, Filistinlilere yönelik soykırımı destekliyor." diye konuştu.

Uzun süredir Filistin'e destek eylemi yapmalarına rağmen herhangi bir değişikliğin olmadığını söyleyen Lemercier, "Gazze'de çok zor bir durum yaşanıyor. Bunu anlatacak kelime bulamıyorum. Bu korkunç bir durum. Biz bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Cassis'in, 'Herkesin onun politikasından memnun olmadığını' anlamasını istiyoruz. İsviçre'nin, Filistin'i tanımasını istiyoruz." dedi.

Yaklaşık 20 dakika süren eylem, herhangi bir gerginlik yaşanmadan sona erdi.