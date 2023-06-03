Seksi spor olarak kabul eden tek ülke olan İsveç’te, Seks Federasyonu kuruldu. Bununla da kalınmadı Avrupa Seks Şampiyonası düzenleneceği duyuruldu. Şampiyonaya katılacak olanlar 16 disiplinde yarışacak, halk ve özel jüri grubu puanlayacak.

Dünyada seksi spor olarak kabul eden tek ülke olan İsveç, sıradışı bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Seksin spor olarak kabulünden sonra Seks Federasyonu kurulan ülkede Avrupa Seks Şampiyonası düzenleneceği duyuruldu.

Seksin spor olarak kabulünden sonra Seks Federasyonu kurulan ülkede Avrupa Seks Şampiyonası düzenleneceği duyuruldu.

8 Haziran’da başlayacağı belirtilen organizasyon için 20 ülkeden kişiler başvuruda bulunurken, 45 dakikalık performanslarda, katılımcılar 16 disiplinde puanlanacaklar.

Yarışmacılar üst tura geçebilmek için kendilerini puanlayacak olan bir grup halk ve özel jüriden yeterli puanı alması gerekecek.

Yarışmacılar üst tura geçebilmek için kendilerini puanlayacak olan bir grup halk ve özel jüriden yeterli puanı alması gerekecek.

Yapılan açıklamaya göre; organizasyona her cinsiyetten bireylere açık olacak. Yarışmacılar birbirinden farklı disiplinlerde yarışacak. Bazıları; Vücudun çeşitli bölgelerine masaj, oral seks, dayanıklılık, görünüm poz performans, pozisyon yaratıcılığı, dayanıklılık ve orgazm sayısı, en güzel ve zor poz, en aktif çift…

İsveç Seks Federasyonu başkanı Dragan Bratych, zihinsel ve fiziksel refahı desteklediği için seksin bir spora dönüştürülmesinin kaçınılmaz olduğuna inanıyor.

İsveç Seks Federasyonu, bir spor olarak seksin yaratıcılık, güçlü duygular, hayal gücü, fiziksel zindelik, dayanıklılık ve performans gerektirdiğini kabul ediyor.

Şampiyona, çeşitli Avrupa ülkelerinden katılımcılarla 8 Haziran 2023’te İsveç’in Göteborg kenti yakınlarında gerçekleştirilecek.