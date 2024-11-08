Görüşmede, KKTC’deki limanlarda kullanılacak bavul x-ray cihazlarının teslimatının önümüzdeki hafta olacağı ve yine önümüzdeki hafta KKTC’de gümrük alanında 1’inci komite toplantısının yapılacağı aktarıldı.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İstanbul’da Uluslararası İş birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen “Boğaziçi Zirvesi”ne katılan Berova, bu çerçevede bugün TC Ticaret Bakanı Bolat ve heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, KKTC Gümrük Otomasyon Sistemi, Transit Veri Değişimi Anlaşması ve Uygulanması, gümrük ve dış ticaret işlemlerine doğrudan etki eden Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının her yıl güncellenebilmesi için KKTC idaresi ile bilgi paylaşım ağları oluşturulması ele alındı.

Berova’ya KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ile Mali Ataşe Sövüda Besimler de eşlik etti.