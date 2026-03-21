Polis denetimleri iki aşamalı yapıldı.

İlk aşama dün (20 Mart) 20:00-22:00 arasında kent genelinde 210 sabit noktada 1392 personelin katılımıyla yapıldı.

İkinci aşamada da 20:00-23:59 arasında 1246 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

333 bin kişiye GBT

333 bin 567 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 295 şüpheli dahil 527 kişi gözaltına alındı. Şunlara el konuldu:

12 ruhsatsız tabanca

Bir tüfek

İki kurusıkı tabanca

295 gram uyuşturucu

25 uyuşturucu hap

7 bin 45 lira

Ayrıca 1584 araç ve motosikletle 16 sürücüye işlem yapıldı, beş araç trafikten men edildi. 1 milyon 248 bin 620 liralık trafik cezası kesildi.