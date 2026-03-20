Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı.

Şüpheliler olayın ardından sokağa geldikleri araçla bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlıkçılar sevk edildi. Ağır yaralanan Kundakçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

‘İyilik yapmaya çalışırken oğlum rahmetli oldu’

Adli Tıp önünde konuşan baba Cemil Kundakçı, oğlunun Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kars 36 Spor’da futbolcu olduğunu ve bayram nedeniyle İstanbul’a geldiğini söyledi.

Dün (19 Mart) akşam saatlerinde müzisyen arkadaşlarıyla Kalaycıoğlu’nun Ümraniye’deki stüdyosuna doğru gittiğini belirten Kundakçı, oğlunun park halindeki araç içinde silahlı saldırıya uğradığını belirtti:

“İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl, gencecik bir çocuk.”

Kundakçı’nın takımı Kars 36 Spor Kulübü’nün açıklaması da şöyle:

“Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı. Fotoğraf: Kars 36 Spor Kulübü/ Instagram

Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.