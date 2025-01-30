İsrail’den yatırımcıların Güney Kıbrıs’ta otelcilik sektörü için girişimde bulunarak, Larnaka’dan otel aldıkları bildirildi.

Politis gazetesi, Larnaka’daki bazı tanınmış otellerin İsrailliler tarafından satın alınarak, bir kısmının faaliyette geçtiğini, bir kısmında ise renovasyon çalışmaları yapıldığını yazdı.

Gazete, Yerel Otelciler Birliği Başkanı Marios Poliviu’nun, özellikle turizm sektörüyle ilgilenen İsrailli iş adamlarından her geçen gün daha fazla talep geldiğini ve İsraillilerin gerek merkezde, gerekse turistik bölgelerdeki otellere ilgi gösterdiğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Poliviu, son dönemde Larnaka’daki bazı duvarlara İsrail aleyhinde yazılan sloganların İsrailli iş adamlarını yatırım yapmaktan vazgeçirmediğini, ancak rahatsız ettiğini belirtti.