Larnaka Mahkemesinin, AEK Larnaka ile Maccabi Tel Aviv futbol takımlarının, Konferans Ligi (Conference League) kapsamında geçtiğimiz çarşamba akşamı oynanan “AEK Arena’” stadyumundaki maça giriş öncesinde, polis tarafından yapılan aramada tutuklanan 4 İsrailli taraftara para cezası verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi bahse konu İsrailli taraftarların, stada işaret fişeği ve maytap sokmaya çalıştıklarını yazdı.

Habere göre, Larnaka Polisi Basın Sözcüsü Haris Hacıyiasemi yaptığı açıklamada, 4 İsrailli taraftarım mahkemeye çıkarıldığını, mahkemenin 19 yaşlarındaki 2 kişi ve 21 yaşındaki kişiye 500 Euro, yine 19 yaşında olan dördüncü kişiye ise 750 Euro para cezası verdiğini söyledi.

İsrailli taraftarları üzerinde kullanımı yasak olan, maytap ve işaret fişeği gibi cisimler bulundu.