İsrail Diaspora ve Antisemitizme Karşı Mücadele Bakanı Amichai Chikli’nin dün Güney Kıbrıs’a gittiği belirtildi.

Politis gazetesi “İsrail Kıbrıs’ta Antisemitizm Görüyor” başlıklı haberinde, Larnaka’da son dönemlerde, İsrail karşıtı sloganların atılması, İsraillilerin, Güney Kıbrıs’ın iç güvenliği konularına müdahil olması konusunda-özellikle siyasi düzeyde- tepkiler gösterilmesinin İsraillileri endişelendirdiğini yazdı.

Bu bağlamda İsrail Diaspora ve Antisemitizme Karşı Mücadele Bakanı Amichai Chikli’nin dün Güney Kıbrıs’a geldiğini yazan gazete İsrailli Bakanın dün akşam ayrıca Limasol’daki “Parklane” hoteldeki, Holokost kurbanları için anma törenine katıldığını belirtti.

Habere göre İsrailli Bakan temasları çerçevesinde Rum Adalet Bakanı ile de bir araya gelecek.