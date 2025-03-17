İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir minibüsü hava saldırısıyla hedef alması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun güneydeki Nebatiye kentine bağlı Yahmur beldesinde bir aracı bombaladığı belirtildi.

İnsansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan aracın minibüs olduğu ve saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Böylece İsrail ordusunun son iki günde Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 93 kişi hayatını kaybederken 285 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.