Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentindeki farklı mahallelerde en az 7 noktayı bombaladığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail ordusunun güneydeki Haneyn, Ayta eş-Şaab, Kıleyle ve diğer bazı beldeleri de bombaladığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye Belediyesi ve Belediyeler Birliği binalarını bombaladığı belirtildi.

Belediye binalarına yönelik saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı, enkaz kaldırma çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesi, İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef aldığını, saldırıda belediye başkanının öldüğünü duyurdu.

Sosyal medyada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentinde yoğun sivil yerleşimin bulunduğu bölgelere düzenlediği şiddetli bombardıman nedeniyle çok sayıda güçlü patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 10 Ekim'den sonra ilk defa bu sabah hava saldırıları düzenlemişti.