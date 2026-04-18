ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan savaşın ilk günü İran’ı 37 yıldır yöneten Ali Hamaney öldürülmüş, yerine oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti.

Mücteba Hamaney, medya önünde henüz hiç görülmedi. İngiliz gazetesi The Times, babasının öldürüldüğü saldırıda ağır yaralandığını, sağlık durumunun bu yüzden ciddi olduğunu ve bilinci kapalı bir şekilde tedavi gördüğünü iddia etmişti.

Bugün Ordu Günü vesilesiyle Hamaney’in yazılı açıklaması yayınladı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre ABD-İsrail’in saldırılarında öldürülen üst düzey ordu komutanları ve askerleri anan Hamaney’in açıklaması özetle şöyle:

“İran ordusu, hem ABD’nin hem Şah tiranlığından hayatta kalanların hem de İran’ı parçalamak isteyen ayrılıkçıların hain planlarına karşı durdu. Ülkenin topraklarını ve karasularını cesaretle savundu.

İran ordusu, silahlı kuvvetlerdeki yoldaşlarıyla omuz omuza durarak, küfür ve kibrin önde gelen iki ordusuyla savaşıyor.

İnsansız hava araçları Amerikan ve Siyonist suçluları yıldırım hızıyla vururken İran’ın cesur donanması da düşmanlarına yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazırdır.”

ABD/İsrail-İran savaşında son durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a saldırmıştı. ABD ve İran heyetleri, 8 Nisan’da iki haftalık ateşkeste anlaştı. İki ülke heyeti 11 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da doğrudan görüştü fakat Hürmüz Boğazı konusunda anlaşamadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ‘Trump’ın talimatıyla’ 13 Nisan’da İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemilere abluka başlattı. Boğazdan İran dışındaki limanlara giden veya gelen gemilerse engellenmeyeceği açıklandı.

Trump, 16 Nisan’da ‘kesin bir dille’ İran’ın nükleere sahip olmamayı kabul ettiğini belirtip “Anlaşma yapmaya çok yakınız” dedi. Ayrıca İsrail ve Lübnan’ın 10 günlük ateşkeste anlaştığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

Dün (17 Nisan) 15:45’te İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X’ten Hürmüz Boğazı’nın ateşkes süresince tüm ticari gemilere tamamen açık olacağını duyurdu. Erakçi, kararın Lübnan’daki ateşkese paralel alındığını yazdı.

Trump, boğazı açtığı için İran’a teşekkür etti fakat deniz ablukasının ‘yüzde 100 anlaşma sağlanıncaya dek’ süreceğini kaydetti.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı bugün ablukayı gerekçe gösterip boğazı yeniden kapattıklarını duyurdu.

Bildiride İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda ‘iyi niyet göstergesi olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini’ fakat ABD’nin ‘geçmişteki gibi taahhütlerine bağlı kalmadan’ deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi.

Boğazın bu nedenle kapatıldığı ve İran Silahlı Kuvvetleri’nce sıkıca kontrol edileceği kaydedildi. Kontrolün, ‘ABD ablukası kalkana kadar’ devam edeceği vurgulandı.

Yarı resmi ajans: İran, ABD’yle bir sonraki görüşmeye katılmayı kabul etmedi

ABD’li yayın kuruluşu CNN, İran’la ABD’li arasında yeni görüşmelerin 20 Nisan (Pazartesi) Pakistan’da yapılacağını öne sürdü.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’ysa bugün İran’ın ABD’nin müzakerelerdeki ‘aşırı talepleri’ nedeniyle henüz bir sonraki görüşme turuna katılmayı kabul etmediğini yazdı. Ajansa göre karar, arabulucu Pakistan üzerinden ABD’li yetkililere bildirildi.

İlgili kurumlara dayandırılan haberin devamında şöyle yazıldı: “Kararın bir diğer nedeniyse ABD’nin İran’a dönük deniz ablukası. Görüşmeler, ABD’nin aşırı taleplerinden vazgeçmesine bağlı. İran, yıpratıcı ve faydasız görüşmelere girmeyecek.”