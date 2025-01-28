İsrail’in güvenlik gerekçesiyle Baf Havalimanı'na uçuşları yasaklamasıyla ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

İsrail gizli servislerinin olası bir saldırıyla ilgili bilgi almalarının ardından İsrailli üç hava yolu şirketine Baf Havalimanı'na iniş yapmamaları talimatı verdiğini yazan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs uçuşlarına normal şekilde devam edecek söz konusu şirketlerin, uygulanan daha fazla güvenlik tedbirlerinden ötürü Larnaka Havalimanı'na uçacaklarını kaydetti.

Habere göre ismi belirtilmeyen “yetkili bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında, İsrail’in olası bir saldırıyla ilgili bilgilerin ardından bu önlemi aldığını ve uçuşlar için Larnaka’yı tercih ettiğini, çünkü Larnaka Havalimanı'ndaki kontrol araçları ve orada sağlanan güvenliğin açıkça daha yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Gazete “aynı bilgilere dayanarak” Larnaka Havalimanı'nın sahip olduğu ve Baf Havalimanı'nda olmayan güvenlik düzeyiyle ilgili iki sistemin İsrail’in söz konusu kararı almasındaki belirleyici faktörler olduğunu da ifade etti.

Gazete, Larnaka Havalimanı'nda yer alan, ilgili listelerde yer alan şüpheli kişilerin tespit edilmesi ve tanınmasıyla ilgili sitemin yanı sıra insansız hava araçlarının tespit edilmesi ve önlenmesiyle ilgili sistemin (anti drone system) İsrail gizli servislerini İsrail uçaklarının Baf’a inmemesi direktifi vermesine iten şey olduğuna da işaret etti.

Söz konusu kararın yeni bir karar alınana kadar geçerli olacağını kaydeden gazete, bu düzenlemenin uygulanacağı zaman aralığının önceden belirlenmediğini ifade etti.

Habere göre İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği de konuyu teyit ederken, haberde ismi yer almayan büyükelçilik sözcüsü ise açıklamasında İsrail hava yollarının Güney Kıbrıs uçuşlarının geçici olarak Larnaka’ya yapılmasıyla ilgili kararın çeşitli güvenlik meseleleri ışığında alındığını ifade etti.

Söz konusu elçilik sözcüsü, durumun Rum tarafındaki yerel makamlarla iş birliği içerisinde yakından takip edilmeye ve değerlendirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Gazeteye göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında Rum hükümetinin söz konusu durumdan birkaç gündür haberi olduğunu, bununla birlikte vatandaşların endişeleneceği herhangi bir durum olmadığını belirtti.

İsrail’den Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşların iptal edilmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Letimbiotis, İsrail-Larnaka ve Larnaka-İsrail uçuşlarının normal şekilde devam ettiğini kaydetti.

Polisin tedbirleri konusunda ise şimdilik ekstra tedbirler alınması ihtiyacı ortaya çıkmadığını kaydeden gazete, Rum polisinin durumu takip ettiğini ve konuyla ilgili olarak diğer birimlerle temas içinde olduğunu ekledi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde İsrailli üç havayolu şirketinin Baf uçuşlarının askıya alınmasının terör tehdidi veya uçaklarla iletişim kurulan yedek sistemde kısa süre önce meydana gelen arızayla ilgili olmadığını yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak İsrail’in iç güvenlik birimlerinin söz konusu kararının ülkeye gidip gelen uçaklar ve yolcularla ilgili olarak kendisinin gerekli gördüğü ek kontrollerle alakalı olduğunu kaydeden gazete, benzer kontrollerin Larnaka Havalimanı'na paralel olarak Baf Havalimanı'nda da gerçekleştirilemeyeceğinden ötürü uçuşların Larnaka’ya yönlendirilmesinin tercih edildiğini aktardı.

İsrail’in Larnaka Havalimanı'nda İsrail ile Güney Kıbrıs arasında sefer yapan hava yolu şirketlerinin uçaklarına binen yolculara ek kontroller yaptığını yazan gazete, İsrailli yetkililerin yaklaşık 10 gün kadar önce alınan güvenlik tedbirlerini incelemek için Güney Kıbrıs’taki iki havalimanı ziyaret ettiğini ve Rum makamlarının gündemine çeşitli talepler getirdiklerini belirtti.

Gazete, bu talepler arasında Larnaka Havalimanı kontrol kulesinde silahlı İsrailliler bulunmasına ilişkin bir talep yer aldığını da ekledi.