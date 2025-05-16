Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, haberleşme sektöründe çalışan emekçilerin Dünya Haberleşme Günü’nü kutladı.

TÜRK-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Arslan Bıçaklı, 17 Mayıs Dünya Haberleşme günü dolayısıyla açıklama yaparak haberleşme sektöründe çalışanların gününü kutladı.

Hükümetleri Telekomünikasyon Dairesi’ne yatırım yapmamakla suçlayan Bıçaklı, bu yüzden Daire’de çalışanların sıkıntılar yaşadığını belirtti. Bıçaklı, bir an önce Daire’ye gerekli yatırımların yapılmasını isteyerek, “Daha huzurlu bir ortam içinde çalışmalarını sağlamak Hükümetlerin ana görevidir.” dedi.

Bıçaklı, “Bilinmelidir ki, TÜRK-SEN olarak dün olduğu gibi bugün de çalışanların yanında olacağız ve kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm çalışanların haberleşme gününü kutlar, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu günler dileriz.” ifadelerini kullandı.