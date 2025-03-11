Son 24 saatte 32'si enkaz altından çıkarılan 36 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştırıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 32'si enkaz altından çıkarılan 36 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 36 kişinin cansız bedeni ile 14 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 32'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 4'ünün ise son gün içinde düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 503'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 927'ye çıktı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.