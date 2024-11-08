İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa'nın mülkü statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde (Eleona'da) 2 konsolosluk çalışanını gözaltına almasına Fransız siyasetçilerden tepki gelmeye devam ediyor.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, X hesabından yaptığı paylaşımda, dün Fransa mülkü olan Eleona'da ciddi bir olayın yaşandığını belirtti.

Braun-Pivet, ülkesinin bölgedeki durumun yatıştırılması için çalıştığı sırada gerçekleşen bu olayı şiddetle kınadığını kaydederek, "İsrailli mevkidaşıma duyduğum rahatsızlığı iletmek istedim." ifadesini kullandı.

Fransız Senatosunda Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Komisyonu Başkanı Cedric Perrin, X hesabından paylaştığı açıklamada, diplomatik statüsü bulunan 2 Fransız jandarmanın İsrail polisince gözaltına alınmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Perrin, Pater Noster Kilisesi'ne izinsiz ve silahlı şekilde giren İsrail polisinin 2 Fransız'ı gözaltına aldığını belirterek, bu tür eylemlerin yasa dışı olduğunu ve gerilimi beslediğini vurguladı.

Gözaltına alınan 2 kişiye ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ya desteğini dile getiren Perrin, gelecek hafta yapacağı görüşmede İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'dan konuya ilişkin açıklama talep edeceğini ifade etti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'te Fransa mülkünde 2 Fransız jandarmanın İsrail polisince gözaltına alınması "kabul edilemez bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'ya karşı tekrarladığı kibirli eylemlerin kabul edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Barrot'nun Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne (Eleona) dün yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istememişti.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü.

Fransız makamları, İsrail polisince gözaltına alınan 2 kişinin, Fransa Konsolosluk çalışanı olduğunu ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.