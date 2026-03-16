Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği Trump-Kennedy Center yönetim kurulu toplantısı öncesinde İran gündemini değerlendirdi.

‘Yıllardır bedavaya koruduk’

İran’ın kapattığı Hürmüz Boğazı’ndan gemileri ‘güvenli şekilde geçirmek için’ bazı ülkelere çağrısını yineleyen ABD başkanı, boğazı yıllardır ‘bedavaya’ koruduklarını, şimdi de bu ülkelerin öne çıkması gerektiğini söyledi.

Trump, müttefiklerin, Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardımcı olmaması halinde NATO’nun ‘çok kötü bir gelecekle karşı karşıya kalacağını’ belirmişti. Çağrıya Avrupa ülkelerinden birbiri ardına ret yanıtları gelmişti.

79 yaşındaki siyasetçi, bugünkü konuşmasında kendilerinin petrol ithal etmeye ihtiyaçlarının olmadığını, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrolün toplam alımlarının sadece yüzde 1’ine denk geldiğini söyledi.

Öte yandan Çin’in yüzde 90, Japonya’nın yüzde 95, Güney Kore’nin yüzde 35 boğaza bağımlı olduğunu vurguladı.

Bununla beraber ‘birçok ülkenin Hürmüz Boğazı konusunda yardıma geleceklerini söylediklerini’ ifade etti. “Bazıları çok istekli, bazılarıysa o kadar değil, bazıları da yardıma gelmeyecek” dedi.

Trump ayrıca kendilerinin NATO’ya her zaman yardım ettiğini, ancak ABD’nin ihtiyacı olduğunda NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini savundu.

‘İran şu an kağıttan kaplan’

İran’da 7 bine yakın hedefi İsrail’le birlikte vurduklarını anlatan Trump, şöyle devam etti:

“İran’ın savunma sanayisi altyapısını çökerttik, füze ve insansız hava aracı kapasitesini yeniden inşa etme imkanı neredeyse sıfıra indi. Şu anda kağıttan kaplan İran’la uğraşıyoruz, birkaç hafta önce öyle değillerdi ama şu anda öyleler.”

‘Hark Adası’nda boru hatları hariç her şeyi vurduk’

Trump geçtiğimiz günlerdeki saldırıda Hürmüz Boğazı geçişlerinde İran için kritik önemdeki Hark Adası’nı ‘adeta yerle bir ettiklerini’ savundu.

Adadaki boru hatları hariç her şeyi vurduklarını öne süren ABD başkanı, boru hatlarını yok etmediklerini, aksi durumda yeniden inşa etmenin çok uzun zaman alacağını söyledi.

Öte yandan uydu görüntülerinde Hark Adası’ndan tankerlere petrol yüklemelerinin devam ettiğinin görüldüğü yazılmıştı.

‘Britanya’ya kızgınım’

Britanya konusunda bir kez daha şikayetçi olan Trump, şöyle konuştu:

“Britanya beni çok şaşırttı çünkü iki hafta önce onlara, ‘Neden bize gemi göndermiyorsunuz?’ demiştim. Gerçekten bunu yapmak istemiyorlar. Britanya’ya kızgınım, ancak bence onlar da bu sürece dahil olacaklar. Hatta bu sürece büyük bir şevkle katılmalılar. Yıllardır NATO aracılığıyla bu ülkeleri koruyoruz.”

Mücteba Hamaney’in ağır yaralandığı iddiası

Trump, İran’da ‘ilk lider halkasını hedef aldıklarını ve ardından ikinci grubu da vurduklarını’, şimdi yeni liderleri ve temsilcileri tanımadıklarını öne sürdü.

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in nerede olduğunu kimsenin bilmediğini belirten Trump, “Mücteba Hamaney’in ciddi şekilde yaralandığını, hatta bir bacağını kaybettiğini söyleyenler var, hatta bazı kişiler onun öldüğünü söylüyor” dedi.