İsrail ordusunun "uyarı" gerekçesiyle olduğu iddia edilen bir saldırıyla, Şam'daki Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını hedef aldığı duyuruldu.

İsrail Ordu Radyosunun X hesabından, Suriye'ye düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüler ve bilgiler paylaşıldı.

Haberde, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay binasına düzenlediği saldırıyla eş zamanlı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da hedef aldığı kaydedildi.

Saldırının "uyarı" gerekçesiyle yapıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusunun şu ana kadar Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda'ya en az 160 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırılarda, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerin ve askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

- İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.