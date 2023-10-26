İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin İsrail topraklarına geri döndüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze’nin kuzeyinde “faaliyet” yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail’in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze’nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor.