Saldırı, İsrail ve Lübnan arasında 4 ay önce ilan edilen ateşkesten bu yana ilk olma özelliği taşıyor

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu.

Ordu, sosyal medya platformu X'te yayımladığı açıklamada, "Lübnan hava sahasından geçen 3 füze tespit edildi ve hava kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, füzelerin Metula (sınırın İsrail tarafındaki) yerleşim biriminde sirenlerin çalmasının ardından yerel saatle 07.32 ve 07.34'te engellendiği belirtildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Tel Aviv’in Lübnan’dan kuzeyde yer alan Celile bölgesine ateş açılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

İsrail gazetesi Israel Hayom’un aktardığına göre Katz, "Celile’deki yerleşim birimlerine güvenlik sağlama sözü verdik ve bu sözümüzü yerine getireceğiz." dedi.

Genelkurmay Başkanı General Eyal Zamir, bu sabah Lübnan'dan yapılan roket saldırısının ardından durumu değerlendirerek İsrail ordusunun, saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceğini, ateşkes anlaşmasını koruma sorumluluğunun da Lübnan devletine ait olduğunu ileri sürdü.

İsrail'in Maariv gazetesi ise Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi tarafından düşürülen 3 füzenin, toplamda 6 füze içinde yer aldığı, diğer 3’ünün ise Lübnan topraklarına düştüğü bilgisini paylaştı.

Gazete, "Hizbullah, bu sabah İsrail’i beklenmedik bir saldırıyla şaşırttı. Sadece iki dakika içinde 6 füze ateşleyerek Metula’yı hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, "Bu saldırı, kuzeyin geleceğini belirleyecek. İsrail’in tepkisi sınırlı mı olacak yoksa Beyrut’ta binaları, enerji sistemlerini ve altyapıyı mı hedef alacak?" soruları gündeme getirildi.

Öte yandan, Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun, Lübnan’dan ateşlenen füzelere karşılık topçu saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Lübnan hükümeti veya Hizbullah’tan İsrail’in iddialarına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu saldırı, İsrail ve Lübnan arasında 4 ay önce ilan edilen ateşkesten bu yana ilk kez gerçekleşti.

- Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.