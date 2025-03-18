İsrail ordusu, ateşkesi bitirip saldırılarını yeniden başlatmasıyla birlikte Gazze'de 15 ay devam eden saldırılarında başvurduğu yöntemle Filistinlilerin zorla göç etmesine yönelik emirleri içeren haritayı yeniden yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus'taki Absan mahallelerine "şiddetli saldırılar düzenleyeceğini" açıklayan İsrail ordusu, Filistinlilere zorla göç etmeleri talimatını verdi.

Güneydekilere Han Yunus, kuzeydekilere Gazze kentinin batısında "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği alanlara göç etmeleri emrini veren İsrail ordusu, Filistinlilere "bu bölgelerde kalmanın hayatlarını tehlikeye atacağı" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında Filistinlilere Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

Kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin ellerine alabildiği birkaç parça eşyayla 360 kilometrelik kuşatma ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yürüyerek bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldığı manzaralar 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki insan manzaraları olarak tarihe kayıt düşülmüştü. İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak açıkladığı alanlara da saldırılar düzenlemekten çekinmemişti.

İsrail'in 15 ay devam eden saldırıları boyunca, "Gazze'de güvenli yer yok" ifadesi BM yetkilileri tarafından da sıkça dile getirilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısı 322'yi aştı, onlarca kişi ise yaralandı.