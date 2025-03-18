Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık dokuz aydır mahsur kalan iki astronotun Dünya'ya doğru yolculuklarının bu sabah 05.05 GMT'de (Kıbrıs saatiyle 07.05) başladı.

Astronotların yaklaşık 16 saat sürecek seyahatin ardından Florida açıklarına iniş yapmaları bekleniyor.

Sunita Williams ve Butch Wilmore Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sadece sekiz günlüğüne gitmişti, ancak uzay aracındaki teknik aksaklıklar nedeniyle dokuz ay orada mahsur kalmışlardı.

Astronotları getirecek olan SpaceX uzay aracı Dragon Cumartesi sabahı ISS'ye ulaşmıştı.

Astronotların görevleri, ISS'deki çalışma arkadaşları Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov'un yanı sıra Rusya, Japonya ve ABD'den olmak üzere toplam dört astronot tarafından devralınacak.

ISS programının yöneticisi Dana Weigel, kapsülün güvenli bir şekilde dönebilmesi için Dünya'daki hava koşullarının uygun olmasını bekleyeceklerini ve bunun da kısa bir gecikmeye yol açabileceğini söylemişti.

Weigel, astronotların geçen hafta görev teslimi için hazırlanmaya başladığını açıkladı.

Astronotlar, uzay istasyonunda olmaktan mutlu olduklarını sürekli dile getiriyordu. Suni Williams burayı "mutlu olduğu yer" olarak tanımlamıştı.

-Boeing aracıyla dönüşleri iptal edilmişti

Butch ve Suni, SpaceX'in rakibi olan havacılık firması Boeing tarafından geliştirilen Starliner adlı deneysel bir uzay aracını test etmek için ISS'ye fırlatıldı.

5 Haziran 2024'te Dünya'yı terk eden iki astronot, sekiz günlük bir misyon için istasyonda bulunacaktı. Ancak Boeing'in uzay aracıyla planlanan dönüşleri, güvenlik riski nedeniyle iptal edilmişti.