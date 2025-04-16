Bakan Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlayan saldırılarındaki öncelikli amaçlarının buradaki İsrailli esirleri kurtarmak olduğunu öne sürdü.

Lübnan ve Suriye’de yaptıkları gibi Gazze'de işgal ettikleri alanlardan "geçici veya kalıcı olarak çıkmayacaklarını" vurgulayan Katz, söz konusu bölgelerin oluşturdukları "tampon bölgeye" dahil edileceğini belirtti.

Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla bugüne kadar yüz binlerce Filistinlinin sürgün edildiğini hatırlatarak Gazze'nin büyük kısmının "güvenlik bölgesi" kisvesiyle işgal altında tutulduğunu kaydetti.

Bakan Katz, Gazze Şeridi'ne "insani yardımların girişine izin verilmediğini, ileride bunun özel şirketlerle yapılabileceğini" dile getirdi.

- Bakan Katz, Mısır'ın ilk kez "Hamas'ın silah bırakmasını" önerdiğini söyledi

İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de ateşkes ve esir takası arabulucularından "Mısır'ın ilk kez Hamas'ın silah bırakmasını müzakere masasına getirdiğini" ifade etti.

- İsrailli esirlerin ailelerinden Katz'a eleştiri

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, öncelikli amaçlarının esirleri kurtarmak olduğunu öne süren Bakan Katz'ın açıklamalarını "boş söz ve vaat" ifadeleriyle eleştirdi.

İsrailli esirlerin aileleri, kurdukları çatı platform üzerinden yaptıkları yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Artık sahte vaatlere ve sloganlara bir son vermenin zamanı geldi. Savaşı sürdürmek ve aynı zamanda kaçırılan tüm kadın ve erkekleri serbest bırakmak mümkün değil."

Aileler, İsrail yönetiminin Gazze'de tutulan esirleri geri getirmek yerine "toprak ele geçirmeyi" tercih ettiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, hükümetin 18 Mart'ta Gazze'ye saldırılarına yeniden başlama kararını eleştirmiş, ateşkes ve esir takası anlaşmasına devam edilmesini talep etmişti.

- Hamas: Direnişin silahları kırmızı çizgimizdir

Al Jazeera'ya konuşan Hamas kaynakları, Mısır'ın sunduğu teklifte "Hamas'ın silah bırakmasının" açıkça yer alması karşısında şaşkınlık duyduklarını ifade ederek Mısır tarafına bu şartı kabul etmeyeceklerini ilettiklerini açıklamıştı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de Mısır'ın teklifine "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." ifadeleriyle yanıt vermişti.