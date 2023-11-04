İsrail ordusu, havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki nüfusa güneye gitmeleri uyarısını yineledi.

İsrail ordusu, yayımladığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun bugün saat 13.00 ile 16.00 arasında Gazze Şeridi’ndeki Selahaddin Yolu üzerinde trafiğe izin vereceğini" bildirdi.

Açıklamada, Gazzelilere, iGazze Vadisi'nin güneyine geçme avantajından yararlanın. Kendinize ve sevdiklerinize önem veriyorsanız talimatlarımıza göre güneye gidin." uyarısı yapıldı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardımana tutuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki nüfusa sık sık güneye gitmeleri çağrıları yapıyor.

Ancak İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması için verdiği talimatların ilk gününden bu yana güney bölgelerinde de bombardımanı devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşları, "Gazze'de hiçbir yerin siviller için güvenli olmadığı" uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinde yerinden edilen on binlerce kişinin sığındığı hastanelerin yanı sıra okul, cami ve üniversite gibi kamu binalarını da defalarca hedef almıştı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.