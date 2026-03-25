Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, resmi KCNA haber ajansına göre, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e yazdığı teşekkür mektubunda, ülkesinin her zaman Rusya'yı destekleyeceğini belirtti.

Kuzey Kore, Şubat 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana Moskova ile bağlarını güçlendirdi.

Güney Kore ve Batı istihbarat teşkilatlarına göre Kuzey Kore, Rusya'nın yaklaşık dört yıldır süren Ukrayna işgalini desteklemek için binlerce asker gönderdi. Güney Kore’nin tahminlerine göre ölü sayısı 600'ü bulurken, binlerce kişi de yaralandı. Analistler, Kuzey Kore'nin karşılığında Rusya'dan mali yardım, askeri teknoloji, gıda malzemeleri ve enerji aldığını söylüyor.

Şarku’l Avsat’ın KCNA’dan aktardığına göre Kim dün yaptığı açıklamada, "Devlet işlerinin başı olarak zorlu görevlerime geri dönüşüm vesilesiyle gönderdiğiniz sıcak ve içten tebrikleriniz için en derin şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore parlamentosu bu hafta Kim'i ülkenin en üst düzey politika belirleme ve yönetim organının başına yeniden atadı.

Kim, “Bugün Kuzey Kore ve Rusya, her iki ülkenin egemenliğini savunmak için yakın iş birliği yapıyor. Pyongyang her zaman Moskova'nın yanında olacaktır. Bu, sarsılmaz tercihimiz ve irademizdir” dedi.

Kim'in mesajı, Belarus devlet medyasının Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun bugün başlayacak ve iki gün sürecek Kuzey Kore ziyaretinde, "ikili iş birliğini güçlendireceği" yönündeki haberlerinin ardından geldi. Her iki ülke de Rusya'yı Ukrayna'daki savaşında destekledi. Kuzey Kore henüz Lukashenko'nun ziyaretini doğrulamadı.