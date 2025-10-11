İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı, aralarında bir foto muhabirinin de bulunduğu 5 Filistinli gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentindeki Dura beldesinde Tabaka köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin, baskın sırasında rastgele açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. İki bacağından yaralanan Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Baskında ayrıca bir Filistinli de gözaltına alındı.

El Halil'in batısındaki Tefuh beldesinde ise foto muhabiri İsra Eşref Hamyise evine düzenlenen baskın ve aramanın ardından İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

El Halil'in doğusundaki Beni Naim beldesine düzenlenen baskında da biri kadın 3 Filistinli gözaltına alındı. İsrail askerleri baskın sırasında beldedeki bazı evleri aradı, eşyalara zarar verdi ve bir miktar paraya el koydu.

Nablus kentinde ise İsrail askerleri Balata Mülteci Kampına göz yaşartıcı gaz kullanarak baskın düzenledi.

Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın düzenlendi, bir aracı kasıtlı şekilde tahrip etti, kamp duvarlarına uyarı broşürleri astı.

- Al Jazeera ofisinin kapatılma süresi 4. kez uzatıldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise İsrail askerleri Ramallah kentinin merkezine baskın düzenledi; Manara kavşağı ile İrsal caddesinde konuşlandı.

İsrail güçleri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Ramallah'taki ofisine baskın düzenleyerek ofisin kapatılma kararının 60 gün daha uzatıldığını bildirdi.

WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun askeri emir doğrultusunda Ramallah'taki Al Jazeera ofisini 4. kez kapattığı belirtildi.

İsrail ordusu Eylül 2024'te Ramallah'taki Al Jazeera ofisine baskın düzenlemiş ve kanal hakkında 45 günlük kapatma emrinin çıkarıldığını açıklamıştı.

Kanalın tüm ekipman ve belgelerine el koyan İsrail ordusu, çalışanların araçları da kullanmasını yasaklamıştı.

İsrail, o tarihten itibaren kanalın kapatma süresini yeniliyor.