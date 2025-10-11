ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çin ile ticaret geriliminin yeniden alevlenmesi sonrası Çin Devlet Başkanı Şi ile ekim ayı sonunda düzenlenecek APEC Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal edip etmediği sorulan Trump, "İptal etmedim ama olup olmayacağını bilmiyorum, yine de orada olacağım." dedi.

İhracat kontrolleri konusunda yazılım dışında başka alanların gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine ise Trump, uçak ve uçak parçaları gibi çok daha fazlasının olabileceğine işaret etti.

Trump, Çin'in kendilerini çok şaşırttığını vurgulayarak, "Başkan Şi ile çok iyi ilişkilerim var ve onlar bunu yaptı. Bu benim kışkırttığım bir şey değil. Bu sadece onların yaptığı bir şeye verilen bir tepkiydi ve aslında bizi hedef almamışlardı, tüm dünyayı hedef aldılar." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in "düşmanca" davranmaya başladığını ve ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her bir unsuruna ihracat kısıtlamaları getirmeyi istediklerini bildirdiklerini aktarmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşmadığını ve çünkü bunun için hiçbir sebep olmadığını belirten Trump, "Bu sadece benim için değil, tüm özgür dünya liderleri için gerçek bir sürprizdi. İki hafta sonra Güney Kore'deki APEC'de Başkan Şi ile görüşecektim ama artık bunun için bir neden yok gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurmuştu.