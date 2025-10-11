Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı, ateşkesin Filistinlilerin acısına son verilmesi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olumlu bir adım olduğunu bildirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abu Dabi yönetiminin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes çerçevesinin ilk aşaması için varılan anlaşmayı duyurmasını memnuniyetle karşıladığı" belirtildi.

Türkiye, Mısır ve Katar'ın ateşkes sağlanması için gösterdikleri çabanın takdirle karşılandığı vurgulanan açıklamada, ateşkesin Gazze'deki Filistinlilerin acılarının sona erdirilmesi yönünde önemli ve olumlu bir adım olduğu ifade edildi.

Ateşkesin, Filistinlilerin haklarını güvence altına alan, bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis eden adil ve kalıcı bir çözümün yolunu açtığı belirtildi.

Tüm taraflara, ateşkes anlaşmasının hükümlerine uyma ve itidal gösterme çağrısı yapıldı.

Gazze'de ateşkesin önemli bir ilerleme olduğu belirtilen açıklamada, bu ilerlemenin üzerine iki devletli çözüme giden kapsamlı bir siyasi sürecin yeniden başlatılması ve bölge halkları için güvenlik, barış ve refahın sağlanmasının önemi vurgulandı.

Gerilimi sona erdirme, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma çabalarının desteklendiği, İsrail'in yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'ne acil insani yardımın güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

(AA/RÇ/ŞEB)