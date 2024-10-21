İsrail ordusu, dün gece Lübnan'da Hizbullah ile ilişkilendirdiği bir finansal kuruluşun şubelerine hava saldırıları düzenleyeceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Beyrut, Bekaa Vadisi ve Lübnan’ın güneyinde patlamalar duyuldu.

Lübnan basını saldırılarda, El Kard El Hasan adlı finansal kuruluşun hedef alındığını kaydediyor. İsrail dernek statüsündeki kuruluşun İran’ın finansmanını Hizbullah'a aktararak, silah satın alınmasında ve üyelerinin maaşlarının ödenmesinde rol oynadığını savunuyor.

İsrail ordusu saldırılardan hemen önce Lübnan’ın 24 bölgesinde halka tahliye uyarısı yaptı. BBC muhabiri, İsrail ordusunun uyarılarının alışılmadık derecede “sert” ve “kapsamlı” olduğunu, uyarıda gece boyunca hedeflerin vurulacağının kaydedildiğini belirtiyor.

Uyarılardan kısa bir süre sonra, Hizbullah tarafından kontrol edilen Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde birbiri ardına 8 patlama duyuldu ve ardından göğe dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı destekleyen bankaları ve diğer finansal altyapıları hedef alacağını açıklamıştı.

Bu arada, Hizbullah pazar günü İsrail'e roket saldırıları düzenlediğini ve askeri üsleri hedef aldığını kaydetti.

Dün akşam yaptığı açıklamada İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan yerlerin yakınında bulunan herkesin derhal bu yerlerden uzaklaşması gerektiği uyarısında bulundu.

İsrail sözcüsü, “Hizbullah'ın faaliyetlerini nasıl finanse ettiğini ortaya çıkaracağız" diye ekledi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı olan Ulusal Haber Ajansı (NNA), ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'ndeki El Kard El Hasan derneğine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

1980'lerde kurulan ve ABD’nin yaptırımlarına tabi olan El Kart El Hasan, Lübnan'daki Şii topluluğuna kredi, ATM'den para yatırma ve çekme gibi finansal hizmetler sunuyor. İsrail kuruluşun Hizbullah’ın faaliyetlerinin finanse edilmesinde kullanıldığını savunuyor.

Reuters, El Kart El Hasan’ın Lübnan genelinde 30'dan fazla şubesinin bulunduğunu, bunların 15'inin Beyrut'un merkezi ve kalabalık banliyölerinde olduğunu bildirdi.

Günün daha erken saatlerinde, İsrail ordusu son 24 saatte İsrail’in kuzeyine düzinelerce roket atıldığını kaydetti.

İsrail Hizbullah'ın istihbarat karargahının komuta merkezine ve Beyrut'taki bir yeraltı silah atölyesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiğini de belirtti. Açıklamada, “sivillere olası zararı azaltmak için” adımlar atıldığı kaydedildi.

Hizbullah ve Lübnanlı yetkililer ise İsrail’i sivilleri hedef almakla suçluyor, İsrail suçlamaları reddediyor.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) pazar günü İsrail ordusunu Lübnan’ın İsrail sınırındaki Marvahin kasabasında bir BM gözlem kulesini ve etrafındaki çiti kasıtlı olarak yıkmakla suçladı. Son haftalarda da benzer olaylar yaşanmıştı.

UNIFIL yaptığı açıklamada, "Bir kez daha, bir BM mevzisine ve BM varlıklarına zarar vermenin uluslararası hukuku ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiğini not ediyoruz" dedi.

Ayrı bir gelişmede, Lübnan ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye'de bir askeri aracın İsrail hava saldırısıyla vurulmasının ardından üç askerinin öldüğünü söyledi.

İsrail, bildirilen iki olay hakkında henüz yorum yapmadı.