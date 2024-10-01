Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Cuma günü İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyinde "kısıtlı, lokal ve hedefli" kara saldırılarına başlandığını duyurdu.

İsrail Ordusu'nun X hesabından yapılan yazılı açıklamada "Birkaç saat önce İsrail Ordusu, Güney Lübnan'da Hizbullah terör hedeflerine ve altyapısına karşı hassas istihbarata dayalı kısıtlı, lokal ve hedefli kara saldırılarına başladı" denildi.

Açıklamada "bu hedeflerin sınıra yakın köylerde oldukları ve ülkenin kuzeyindeki İsrail topluluklarına yakın tehdit oluşturdukları" savunuldu.

İsrail Hava Kuvvetleri ve topçularının da bölgedeki askeri hedeflere hassas saldırılarla, kara güçlerine destek verdikleri vurgulandı.

"Kuzey Okları" adı verilen operasyonun, Gazze ve diğer alanlardaki çatışmalarla paralel bir şekilde yapılacak durum değerlendirmelerine göre devam edeceği bildirildi.

Daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Pazartesi günkü basın brifinginde, İsrail'in, "Lübnan sınırı yakınındaki Hizbullah altyapısını hedefleyen karadan sınırlı operasyonlar" düzenlediği konusunda ülkesini bilgilendirdiğini söylemişti.

Miller, ülkesinin Hizbullah ve İsrail arasındaki 21 günlük ateşkes planını halen desteklediğini de eklemişti.

Diğer yandan İsrail ordusu da, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi çevresindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" ilan etti ve bu bölgelere girişin yasak olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada 1978'den beri Lübnan'da görev yapan barış gücü askerlerinin sınır devriyelerini, çatışmalar nedeniyle yapamadığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric 10 binden fazla personelden oluşan barış gücünün "karşılıklı top atışları" nedeniyle konum değiştiremediğini belirtti.

Pazartesi erken saatlerde İsrail birliklerine seslenen Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsraillilerin kuzeydeki evlerine dönmesi için "havadan, karadan ve denizden tüm güçlerini kullanabileceklerini" söylemişti.

Lübnan Başbakan Necib Mikati de olası bir işgal durumunda güneye birlik gönderebileceklerini açıklamıştı.

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail'in olası bir kara operasyonu için Hizbullah'ın hazır olduğunu, İsrail'e karşı savaşa devam edeceklerini söylemişti.