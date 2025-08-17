İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da bir elektrik santralini vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Sana'nın güneyinde, İran destekli Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen bir elektrik santralinin hedef alındığı belirtildi.

Husilerin İsrail'e düzenlediği balistik füze ve İHA saldırılarına yanıt olarak söz konusu elektrik santralinin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi ise Yemen'e saldırının İsrail donanması tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sana'nın güneyindeki Haziz Elektrik Santrali yakınlarında sabah saatlerinde patlamalar duyulduğu bildirilmişti.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi." ifadelerini kullanarak İsrail'e işaret etmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.