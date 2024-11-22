İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlenen hava saldırılarında 1 İslami Cihad ve 2 İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanının öldürüldüğünü iddia etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Geçen hafta İslami Cihad füze birimi komutanı Halid Ebu Dakka'yı hava saldırısında öldürdük." ifadelerine yer verildi.

Ebu Dakka'nın, Deyr el-Belah'taki "insani bölgede çalıştığı ve İsraillileri ve orduyu hedef alan saldırı planlarının denetlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir unsur olduğu" öne sürüldü.

İsrail ordusunun bir başka açıklamasında ise 20 ve 21 Kasım'da, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlenen hava saldırısında 5 Hamas üyesinin öldürüldüğü iddia edildi.

Hamas üyelerinden ikisinin İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Yahya Kehlut ve Muhammed Avkel olduğu öne sürüldü.

İslami Cihad ve Hamas'tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.