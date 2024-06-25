İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin öldürüldüğü Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırının sorumluluğunu kabul etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece saatlerinde, savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati (Mülteci Kampı), Durec ve Tuffah'ta (mahallelerinde) Hamas'ın silahlı mensupları tarafından kullanılan iki binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İddia edilen Hamas mensuplarının İsrail'e karşı çok sayıda saldırının planlanmasında yer aldığı ve birkısmının da 7 Ekim'deki saldırılarda yer aldığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu saldırının Heniyye'nin aile üyelerinin öldürülmesine yol açtığı doğrudan belirtilmezken, İsrail ordu radyosu ise ordunun bu açıklamasıyla, Heniyye'nin kız kardeşi dahil olmak üzere aile üyelerinin öldürüldüğü saldırıya işaret ettiğini kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçaklar, gece saatlerinde Şati Mülteci Kampı'nda Heniyye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda ev tamamen yıkılırken aile üyelerinden en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, yaralananlar olmuştu.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi kaynakları, ölenler arasında Heniyye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin olduğunu aktarmıştı.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.