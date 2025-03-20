Güney Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçisi Oren Anolik'in, ülkesinde faaliyet göstermeleri için Kıbrıslı Rum iş insanlarına ve şirketlere çağrıda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İsrail Büyükelçisi Oren Anolik’in, Güney Kıbrıs-İsrail İş Derneği’nin yıllık yemeğine katıldığını yazdı.

Habere göre Anolik burada yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ta yurt dışına yayılmak isteyen işletmelerin bulunduğuna dikkati çekerek, İsrail’in ticarete açık olduğunu ifade etti.

İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerden bahsetmekten geri kalmayan Anolik, Güney Kıbrıs’taki şirketlerin ve işletmelerin İsrail’in sunduğu fırsat penceresinden faydalanabileceğinden ayrıca İsrail-Türkiye arasındaki kötü ticari ilişkilerden ortaya çıkan boşluğu doldurabileceğinden de söz etti.

Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu da yemeğe katılarak iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptı.

Papanastasiu konuşmasında ayrıca İsrailli iş insanların, turizm, taşımacılık, taşınmaz mal, sağlık ve birçok alanda, Güney Kıbrıs’a yatırım yaptıklarına da dikkati çekti.

İki ülke arasındaki ticari ortaklığın son yıllarda güçlendiğini ifade eden Papanastasiu, İsrail’in bugün, Güney Kıbrıs’ın en önemli ticari ortağı haline geldiğini de söyledi.