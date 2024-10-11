Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 117 kişinin de yaralandığını açıkladı.

- Saldırının hedefinde Nasrallah'ın kayınbiraderinin olduğu iddiası

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.

Lübnan medyasının Hizbullah kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre ise Safa saldırıdan sağ kurtuldu.

Saldırı ve hedefte Safa'nın olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

- İsrail'den Dahiye'ye yönelik yeni tahliye uyarısı geldi

Öte yandan İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye için yeni tahliye uyarısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'deki bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmeleri uyarısında bulundu.