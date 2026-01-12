Ankara

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusuna ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca Refah kentinin batısındaki Mevasi bölgesinin güneyini top atışlarıyla hedef aldı.

Savaş uçakları da Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ne şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Ayrıca Gazze kentinin doğusu topçu ateşiyle hedef alınırken, İsrail askeri araçları orta kesimde yer alan Megazi Mülteci Kampı’nın doğusuna ateş açtı.

Ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 442 Filistinli hayatını kaybetti, 1236 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail’in, Gazze’ye gıda, tıbbi malzeme ve barınma ihtiyaçlarının girişini ciddi şekilde kısıtladığı, yaklaşık 2,4 milyon Filistinli ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının da yaklaşık yüzde 90’ı tahrip edildi.

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin güney kesimlerinde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, bir kadın yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus'un orta kesiminde yer alan Beled bölgesini "Quadcopter" tipi İHA ile hedef aldı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları Nasır Hastanesine nakledildi.

İsrail askerlerinin ayrıca Han Yunus'un Batn Semin bölgesinde açtığı ateş sonucu bir kadın yaralandı.

Saldırıların düzenlendiği bölgeler, 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun daha önce çekildiği alanlar arasında yer alıyor.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 71 bin 419'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte 5'i enkaz altından çıkarılan 7 Filistinlinin naaşı ile 4 yaralının hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenler arasında soğuktan ölen 7 günlük bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun bulunduğu ifade edildi. Son kayıplarla Gazze'de kış aylarında soğuktan ölen çocuk sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 442 kişinin öldüğü, 1240 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 419'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 318'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve su kuyusunu yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir ev ile su kuyusunu tahrip etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri buldozerler eşliğinde Ramallah’ın batısındaki Şakba beldesine baskın düzenleyerek, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail, Filistinlilerin inşaat ruhsatı almasının neredeyse imkansız olduğu Batı Şeria’da, "ruhsatsızlık" bahanesini kullanarak ev ve tarımsal yapıları yıkmayı sürdürüyor. Bu durum, Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor.

İsrail güçleri ayrıca, 3 buldozerle, El Halil’in Beyt Omar beldesine girerek, çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı bir su kuyusunu da tahrip etti.

Yerel kaynaklar, söz konusu yıkımın, tarımı temel geçim kaynağı olarak kullanan bölgelerde su kaynaklarını ve tarımsal altyapıyı hedef alan İsrail politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Filistinliler, İsrail’in, ordu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler eliyle saldırıları artırarak, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırmak suretiyle Batı Şeria’yı fiilen ilhaka hazırladığını vurguluyor.

Batı Şeria’nın ilhak edilmesi, Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan ve işgal altındaki topraklardaki yerleşim faaliyetlerini "uluslararası hukuka aykırı" olarak tanımlayan iki devletli çözümün uygulanmasını fiilen imkansız hale getirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gazze Şeridi’nde 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl süren soykırım sürecinden bu yana, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da en az 1106 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.