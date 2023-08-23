Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin ardından Kral 6. Felipe, hükümet kurma görevini seçimlerden 1. parti çıkan ancak meclis çoğunluğu olmayan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo'ya verdi.

Kral 6. Felipe, İspanya Devlet Başkanı olarak, mecliste temsilcileri bulunan bazı siyasi partilerin liderleriyle iki gün süren görüşmelerini tamamladıktan sonra, Feijoo'ya verdiği hükümet kurma yetkisiyle ilgili kararını Meclis Başkanı Francina Armengol aracılığıyla açıkladı.

Bask (EH Bildu), Katalonya (Junts ve ERC) ile Galisya (BNG) bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partilerin liderleri, Kral ile görüşmeyi reddetti.

Meclisteki 350 sandalyenin 137'sine sahip olan PP lideri Alberto Nunez Feijoo ve 121 milletvekili çıkaran Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri Pedro Sanchez (Haziran 2018'den bu yana başbakan) hükümeti kurma görevine talep olsa da Kral 6. Felipe tercihini en çok oyu alan Feijoo'dan yana kullandı.

Son yapılan açıklamalarda sadece aşırı sağcı Vox (33 milletvekili), Kanarya Koalisyonu (CC-1 milletvekili) ve Navarro Halkı Birliği (UPN-1 milletvekili) partileri Feijoo'nun hükümet kurmasına destek verdi.

Mecliste mutlak çoğunluk olan 176 milletvekili sayısına ulaşamayan ve 172'de kalan PP lideri Feijoo'nun ülkedeki mevcut siyasi durumda güvenoyu alması zor gözüküyor.

İspanya'da bir hükümetin güvenoyu alabilmesi için ilk turda 176 olan mutlak çoğunluğun, olmazsa 48 saat sonraki oylamada basit çoğunluğun elde edilmesi gerekiyor.

Tek başına azınlık hükümeti kurmak isteyen PP'ye mevcut durumda 172 milletvekili (PP, Vox, CC, UPN) dışında diğer siyasi partiler destek vermiyor.

Feijoo'nun hükümeti kurmayı başaramaması halinde Kral 6. Felipe'nin yeniden siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmesi ve bu kez Sanchez'e yetki vermesi öngörülüyor.

PP lideri, hükümeti kurmak için diğer siyasi partilerin liderleriyle görüşmeye gelecek pazartesi (28 Ağustos) günü başlayacağını ve önceliklerinin "anayasa, istikrar, modernleşme ve geniş kapsamlı anlaşmalara dayalı olacağını" söyledi.

İspanya'da Ocak 2020'den bu yana azınlık koalisyon hükümetiyle iktidarda olan Başbakan Sanchez, sol partilerin birleşiminden oluşan ve seçimlerden 4. büyük parti olarak çıkan Sumar (31 milletvekili) ile birlikte bir kez daha azınlık koalisyon hükümeti kurmayı deneyecek.

Sanchez'e Bask ve Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin destek vermesi beklense de, İspanya'da hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan, eski Katalonya özerk hükümet başkanı olan, Avrupa Parlamentosu parlamenteri Carles Puigdemont'un liderliğini yaptığı "Katalonya için Birlik" (Junts) partisinin tavrı kilit olarak gösteriliyor.

Junts, mecliste Katalanca dilinin kullanımı şartıyla meclis başkanı seçiminde PSOE'ye destek verse de, hükümete güvenoyu için verilecek destekte pazarlık kapısını halen açık bırakıyor.

İspanyol basınında yer alan yorumlarda, Junts'un özellikle ayrılıkçı Katalan siyasetçiler için "genel af" talebinde ısrarcı olduğu ileri sürülüyor.

Uzak bir olasılık gibi görülse de, iki ay içinde ülkede yeni bir hükümet kurulamaması durumunda Noel (24 Aralık) ya da yılbaşı (31 Aralık) tatillerinde İspanyolların yeniden sandık başına gitmesi gerekecek.