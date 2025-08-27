Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Rusya ile yürüteceği nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin'in de katılması önerisini "makul bulmadığını" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Trump'ın önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in nükleer kapasitesinin hiçbir suretle ABD'ninkiyle aynı seviyede olmadığına işaret eden Sözcü Guo, "Bizim nükleer politikamız ve stratejik güvenlik ortamımız tamamen farklı. Çin'in ABD ve Rusya'nın nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılması ne gerçekçi ne de makul." ifadelerini kullandı.

Guo, Çin'in nükleer silahlar konusunda "ilk kullanan olmama" politikasını benimsediğini ve nükleer stratejisinin öz-savunmaya odaklı olduğunu vurgulayarak, "Çin, nükleer gücünü daima ulusal güvenliğin gerektirdiği asgari seviyede tutuyor ve asla kimseyle silahlanma yarışına girmiyor." şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğinde sahip ABD'nin, nükleer silahsızlanma konusunda asli sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Guo, nükleer cephaneliğinde ciddi ve büyük miktarda kesinti yapması, tam ve nihai nükleer silahsızlanma için uygun koşulları yaratması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmada işbirliği için çalıştıklarını belirterek, "Rusya bunu yapmak istiyor, bence Çin de bunu yapmak isteyecek." ifadesini kullanmıştı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2024 yılında Rusya 5 bin 580, ABD 5 bin 44 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.