İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus şehrinde yaklaşık 14 saat süren baskının ardından geride onlarca yaralı Filistinli bırakarak çekildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un eski şehir bölgesine düzenlenen baskında 38 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistinlilerden 3'ünün gerçek mermi ve şarapnelle yaralandığı, 6'sının plastik mermiyle vurulduğu ve 28'inin ise gazdan etkilendiği aktarıldı. Baskın sırasında yaralanan 9 kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklar, baskının gece 01.00 sularında başladığını, İsrail ordusunun eski şehri kuşatma altına aldığını ve sonrasında Filistinli gençlerin taşlarla karşılık verdiğini aktardı.

İsrail askerlerinin ise Filistinlilere yönelik saldırısında gerçek mermi, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı öğrenildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkardığını, bu evleri askeri noktalara dönüştürdüğünü ve birçok mahallede arama yaptığını kaydetti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 18 bin 500'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 1016 Filistinli hayatını kaybetti ve en az 7 bin kişi yaralandı.