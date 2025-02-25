Kızı Nilgün Güney tarafından kaleme alınan kitap için Perşembe akşamı tanıtım ve imza etkinliği düzenleniyor

Kızı Nilgün Güney’in kaleme aldığı, İsmet V. Güney’in yaşadığı döneme (1923-2009) ışık tutan kitapla ilgili tanıtım ve imza gecesi perşembe saat 17.30’da İsmet V. Güney Sanat Merkezi’nde yapılacak. Konuklar için mini bir İsmet Güney sergisi hazırlanacak, ayrıca kitabın yazarı Nilgün Güney sunum yapacak.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, bir sanat kitabı formatında, renkli basılan kitapta, İsmet V. Güney’in çocukluğundan yaşlılığına kadar olan pek çok kişisel fotoğrafın yanı sıra renkli 185 tablo fotoğrafı, fotoğraf çalışmaları yaptığı döneme ait 42 fotoğraf, 17 karikatür, yayınlanmış 24 şiiri ve bir öyküsü bulunuyor.

Kitapta, Kıbrıs sanat tarihinde önemli yeri olan Güney’le ilgili gazete haberlerine, söyleşilere ve bazı belgelere de yer veriliyor.